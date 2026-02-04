Präsenzunterricht fällt an manchen Schulen aus

Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Wegen der aktuellen Wetterlage fällt an einigen Schulen in Hessen der Präsenzunterricht aus. So informierten etwa mehrere Schulen in Mittelhessen, das es nur Distanzunterricht gebe.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Aufgrund von starken Schneefall und Glätte» würden der Unterricht und alle Exkursionen und Projekte abgesagt, hieß es etwa auf der Webseite der Wollenbergschule in Wetter (Landkreis Marburg-Biedenkopf). Geplante Aktionen würden als Distanzunterricht stattfinden, eine Notbetreuung sei vorgesehen. Die Johannes-Gutenberg-Schule in Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) teilte auf ihrer Webseite mit: «Aufgrund der aktuellen winterlichen Wetterlage und der bereits aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Schülerbeförderung» finde Distanzunterricht statt.

Innenministerium rät: Direkt bei den Schulen informieren

Bereits am Dienstag hatte das Innenministerium darauf hingewiesen, dass es hessenweit zu einem witterungsbedingten Ausfall des Präsenzunterrichts kommen könne. Das teilte die Behörde über die Warnapp HessenWarn mit.