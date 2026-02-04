Präsenzunterricht fällt an manchen Schulen aus
Wegen starker Schneefälle und Glatteis gibt es an einigen Schulen in Hessen nur Distanzunterricht. Was das Innenministerium den Eltern rät.
Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Wegen der aktuellen Wetterlage fällt an einigen Schulen in Hessen der Präsenzunterricht aus. So informierten etwa mehrere Schulen in Mittelhessen, das es nur Distanzunterricht gebe.
«Aufgrund von starken Schneefall und Glätte» würden der Unterricht und alle Exkursionen und Projekte abgesagt, hieß es etwa auf der Webseite der Wollenbergschule in Wetter (Landkreis Marburg-Biedenkopf). Geplante Aktionen würden als Distanzunterricht stattfinden, eine Notbetreuung sei vorgesehen. Die Johannes-Gutenberg-Schule in Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) teilte auf ihrer Webseite mit: «Aufgrund der aktuellen winterlichen Wetterlage und der bereits aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Schülerbeförderung» finde Distanzunterricht statt.
Innenministerium rät: Direkt bei den Schulen informieren
Bereits am Dienstag hatte das Innenministerium darauf hingewiesen, dass es hessenweit zu einem witterungsbedingten Ausfall des Präsenzunterrichts kommen könne. Das teilte die Behörde über die Warnapp HessenWarn mit.
Eltern und Schüler sind demnach gebeten, sich über die jeweilige Schule sowie deren Webseiten, über Elternbriefe und digitale Lernplattformen zu informieren, ob auch die Schule ihrer Kinder betroffen ist.