Schneefall und Glatteis – Schulausfälle in Hessen möglich
Wegen starker Schneefälle und Glatteis kann der Präsenzunterricht am Mittwoch in Hessen ausfallen. Das Innenministerium rät Eltern, sich direkt bei den Schulen zu informieren.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen starken Schneefalls und Glatteiswarnungen für Teile Hessens müssen sich Schülerinnen und Schüler auf Unterrichtsausfälle an diesem Mittwoch einstellen. Hessenweit könne es zu einem witterungsbedingten Ausfall des Präsenzunterrichts kommen, teilte das Innenministerium über die Warnapp HessenWarn mit.
Eltern und Schüler wurden gebeten, sich über die jeweilige Schule sowie deren Homepages, über Elternbriefe und digitale Lernplattformen zu informieren, ob auch die Schule Ihres Kindes betroffen ist.
In Teilen Hessens hatte gegen Mittag starker Schneefall eingesetzt, was zu zahlreichen Unfälle, liegengebliebene Lastwagen und kilometerlange Staus auf den Straßen führte. Der Deutsche Wetterdienst gab zudem am Abend für den Regierungsbezirk Kassel eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis ab 21.00 Uhr heraus. Dort gebe es mit Stufe 3 von 4 eine hohe Glättegefahr - voraussichtlich bis zum Mittwochmorgen 6.00 Uhr. Durch plötzlich überfrierende Nässe oder plötzlich gefrierenden Regen bestehe Gefahr für Leib und Leben, hieß es.