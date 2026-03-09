Kein Schmerzensgeld nach Unfall mit sterbendem Pony

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wenn ein Pony während des Einschläferns auf eine Tierärztin fällt, haftet die Halterin des Tieres laut einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt nicht automatisch für den Schaden. Nach Angaben des Gerichts verabreichte die Veterinärin dem Shetlandpony die tödliche Injektion. Während des Sterbeprozesses fiel das rund 250 Kilogramm schwere Tier auf die Ärztin. Diese wurde zu Boden gerissen und am Bein verletzt.

Wie das Oberlandesgericht entschied (Az.: 3 U 127/25), kommt eine Haftung nach der sogenannten Tierhalterhaftung in diesem Fall nicht in Betracht. Es habe sich keine typische Tiergefahr verwirklicht, hieß es.

Tierhalterhaftung greift nicht

Die Tierärztin hatte von der Halterin des Ponys mindestens 10.000 Euro Schmerzensgeld verlangt. Das Landgericht Wiesbaden wies die Klage ab. Auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sah in dem Berufungsverfahren keinen Anspruch. Das landgerichtliche Urteil ist nun rechtskräftig.