Keine Einigung mit Schalke: Müller zurück in Heidenheim

Heidenheim/Gelsenkirchen (dpa) - Der eigentlich kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 stehende Torhüter Kevin Müller ist zum 1. Juli wieder ins Training beim 1. FC Heidenheim zurückgekehrt. «Da sich der FCH und Kevin Müller bereits auf einen festen Wechsel nach Gelsenkirchen verständigt hatten, war er für den Heidenheimer Trainingsauftakt zuletzt freigestellt worden. Bislang konnten der FCH und der Bundesliga-Aufsteiger jedoch noch keine Einigung bei den Transfermodalitäten erzielen», teilte der Bundesliga-Absteiger mit.