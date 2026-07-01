Fußball

Keine Einigung mit Schalke: Müller zurück in Heidenheim

Kevin Müller war schon fast fest bei Schalke, doch jetzt steht er wieder in Heidenheim auf dem Trainingsplatz. Warum der Wechsel des Keepers auf sich warten lässt.

Der zuletzt an Schalke ausgeliehene Kevin Müller trainiert vorerst wieder in Heidenheim. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Der zuletzt an Schalke ausgeliehene Kevin Müller trainiert vorerst wieder in Heidenheim. (Archivbild)

Heidenheim/Gelsenkirchen (dpa) - Der eigentlich kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 stehende Torhüter Kevin Müller ist zum 1. Juli wieder ins Training beim 1. FC Heidenheim zurückgekehrt. «Da sich der FCH und Kevin Müller bereits auf einen festen Wechsel nach Gelsenkirchen verständigt hatten, war er für den Heidenheimer Trainingsauftakt zuletzt freigestellt worden. Bislang konnten der FCH und der Bundesliga-Aufsteiger jedoch noch keine Einigung bei den Transfermodalitäten erzielen», teilte der Bundesliga-Absteiger mit. 

Der 35-Jährige, der bis zum 30. Juni an Schalke ausgeliehen war und in Heidenheim noch einen Vertrag bis 2027 hat, absolvierte demnach am Mittwoch die Leistungsdiagnostik sowie die sportärztlichen Untersuchungen. 

«Wir wollen den Wechselwunsch von 'Mü' ermöglichen. Da wir bei einem Abgang auf der Torwartposition personell handeln müssten, ist ein ablösefreier Wechsel aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten für uns jedoch ausgeschlossen», sagte FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

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