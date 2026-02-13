Fußball-Bundesliga

Keine Sorgen? Gesperrter SC-Trainer Schuster vertraut Voßler

In Hoffenheim kann Freiburgs Coach Schuster wegen einer Gelbsperre nicht am Spielfeldrand stehen. Co-Trainer Voßler vertritt ihn, er kennt diese Rolle schon.

Viel Erfahrung: Freiburgs Co-Trainer Voßler, als er im Februar 2023 Chefcoach Streich vertrat. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Viel Erfahrung: Freiburgs Co-Trainer Voßler, als er im Februar 2023 Chefcoach Streich vertrat. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Der gesperrte Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg sieht den besonderen Umständen im badischen Bundesliga-Duell mit der TSG Hoffenheim gelassen entgegen. Wegen der vierten Gelben Karte beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen wird der Fußballlehrer am Spielfeldrand der Sinsheimer Arena von seinem Co-Trainer Lars Voßler vertreten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Schuster erkennt darin aber kein besonders Problem. Es seien «gar nicht so viele Veränderungen, außer der Tatsache, dass ich während des Spiels nicht an der Linie stehen kann», sagte Schuster vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den starken Hoffenheimern. Die Gastgeber sind als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs.

Voßler hat schon Erfahrung als Interimschef

Auch wenn es für ihn eine ungewohnte Situation sei: Auch vor allen anderen Spielen, wenn er auf der Bank sitze, würden im Trainerteam Szenarien durchgesprochen und die Frage, wie man auf gewisse Spielverläufe reagieren könnte, erklärte Schuster. «Das sind Dinge, die wir jetzt nicht verändern oder anpassen müssen, sondern unsere gewohnten Abläufe.»

In Voßler hat der 40-Jährige zudem einen Vertreter, der über sehr viel Erfahrung beim Sport-Club verfügt und diese besondere Situation als Interimschef bereits kennt. In der Saison 2018/19 vertrat er zweimal Christian Streich, als der damalige Coach unter Rückenproblemen litt. Und er tat dies - aus anderen Gründen - auch in der Spielzeit 2022/23 noch zwei weitere Male.

Manzambi, Kübler und Lienhart fehlen

In Hoffenheim möchten die Freiburger den Schwung vom Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals mitnehmen, das sie am Dienstag mit einem Sieg im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Hertha BSC erreichten. Mit einem Erfolg in Sinsheim will der Tabellensiebte aus dem Breisgau sicherstellen, dass er den Anschluss an die internationalen Plätze nicht verliert.

Nicht mithelfen können Mittelfeldspieler Johan Manzambi wegen einer Rotsperre sowie die weiter noch angeschlagenen Verteidiger Lukas Kübler und Philipp Lienhart.

Freiburg hat lange nicht mehr bei Hoffenheim verloren

Auch wenn Schuster auf solche Statistiken nicht viel gibt: Gegen Hoffenheim ist Freiburg seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und hat bei den Nordbadenern seit dem September 2018 nicht mehr verloren.

Dennoch warnte er vor dem Gegner: Die TSG sei «sehr eingespielt und klar, offensiv wie defensiv», sagte Schuster. Außerdem komme es gegen die körperlich robuste Elf von Trainer Christian Ilzer darauf an, die «engen Zweikämpfe für sich zu entscheiden». Dass Hoffenheim zuletzt mit 1:5 beim Rekordmeister FC Bayern unterging, wird die Freiburger nicht groß interessieren. Davor hatte die TSG fünf Bundesliga-Spiele in Serie gewonnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Riesenkompliment»: Schuster adelt Freiburgs Adamu
Nach Treffer in Bologna

«Riesenkompliment»: Schuster adelt Freiburgs Adamu

Dritte Torbeteiligung in kurzer Zeit: Bei Freiburgs Junior Adamu läuft es. Das war zuletzt nicht immer so.

03.10.2025

«Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster
Fußball-Bundesliga

«Beeindruckend gut»: Freiburg verlängert mit Schuster

Als Julian Schuster beim SC von Christian Streich übernimmt, gibt es so manchen Skeptiker. Diese verstummen aber rasch. Ein neuer Vertrag ist der Lohn für seine Arbeit. Die wird jedoch nicht weniger.

21.07.2025

«Nichts verloren»: Appell von Freiburgs Schuster
Fußball-Bundesliga

«Nichts verloren»: Appell von Freiburgs Schuster

SC-Trainer Julian Schuster sammelt sich nach dem verpassten Champions-League-Einzug schnell wieder. Der Stolz müsse überwiegen, sagt er - nach einer auch für ihn persönlich bemerkenswerten Saison.

18.05.2025

Schuster emotional: Freiburgs Kampf um die Königsklasse
Fußball-Bundesliga

Schuster emotional: Freiburgs Kampf um die Königsklasse

Die Europapokal-Rückkehr ist für den SC Freiburg greifbar nah, der späte Ausgleich gegen Leverkusen dennoch ein herber Dämpfer. Trainer Julian Schuster hält eine bemerkenswerte Rede.

05.05.2025

Schuster bestätigt Freiburgs Interesse an Irié
Fußball-Bundesliga

Schuster bestätigt Freiburgs Interesse an Irié

Cyriaque Irié wird wohl der erste Neuzugang des SC Freiburg für die kommende Saison. Trainer Julian Schuster äußert sich zu den Gerüchten - und zum nahenden Comeback von Torwart Noah Atubolu.

02.05.2025