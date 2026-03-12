Keller geht in Flammen auf - Mehrfamilienhaus unbewohnbar
Am späten Abend bricht im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die insgesamt 15 Anwohner können gerettet werden. Was weiß die Polizei zur Brandursache?
Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Nach einem Kellerbrand in Mühlheim ist ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei das Feuer am späten Mittwochabend aufgrund eines technischen Defekts in der Waschküche ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei Offenbach mit. Eine Person erlitt den Angaben zufolge eine Rauchgasvergiftung.
Der Brand sei etwa gegen 23.30 Uhr gemeldet worden, hieß es. Die Bewohner seien in eine Notunterkunft gebracht worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 70.000 Euro.