KI Emma hilft im Standesamt

Hanau (dpa/lhe) - Das Hanauer Standesamt bekommt digitale Unterstützung: Eine Künstliche Intelligenz (KI) namens Emma hilft künftig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, Tausende von Familienbüchern und Geburtsurkunden zu scannen und in eine besondere Software zu integrieren. Die Brüder-Grimm-Stadt ist damit nach Einschätzung des Fachverbandes der hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten Vorreiterin in Hessen.

«KI, so sie denn gut funktioniert, kann Standesämter sicherlich von Eingabearbeiten entlasten, womit der Fokus aufgrund Zeitgewinns mehr auf die juristische Betrachtung und Prüfung der Personenstandsfälle gelenkt werden kann», erklärt der Experte. «Die juristische Betrachtung sollte auch in Menschenhand bleiben und nicht durch technische Lösungen ersetzt werden.»

Die Kontrolle darüber, was die KI tun darf und was nicht, bleibt nach Angaben der Hanauer Stadtverwaltung stets in den Händen von Menschen. Strikte Kontrollen gewährleisteten die Sicherheit und den Schutz sensibler Daten und stellten sicher, dass das System Emma nur innerhalb der definierten Richtlinien und Vorschriften handle. Emma wurde von einer Firma in Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) entwickelt und kann damit gewissermaßen als Hessin gelten.