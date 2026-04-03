Ulm

Kilometerlanger Stau nach Auffahrunfall auf A8

Nach einem Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen auf der A8 bei Ulm kommt es zu einem Stau von mehr als zehn Kilometern. Vier Menschen werden verletzt.

Auf der A8 bei Ulm staute es sich nach einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Auf der A8 bei Ulm staute es sich nach einem Unfall. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Auf der A8 bei Ulm ist es wegen eines Auffahrunfalls zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Sechs Fahrzeuge seien an dem Unfall beteiligt gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr schrieb in einer Mitteilung von vier leicht verletzten Menschen. Genaueres zum Unfallhergang blieb zunächst unklar.

Die betroffenen Spuren in Fahrtrichtung München war zeitweise voll gesperrt worden. Nach Daten von Google Maps bildete sich ein Stau von über zehn Kilometer Länge. Die Sperrung wurde gegen Mittag aufgehoben. Der Verkehr rollte langsam wieder an.

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