Kiloweise Drogen im Auto – Haftbefehl gegen 39-Jährige
Vier Kilo Kokain, ein Kilo Morphium und ein Klappmesser griffbereit: Eine Autofahrerin gerät bei Heidelberg in eine Verkehrskontrolle. Gegen sie wird Haftbefehl erlassen.
Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der Autobahn 6 bei Heidelberg ist eine 39 Jahre alte Frau mit rund vier Kilo Kokain und einem Kilo Morphium in ihrem Auto erwischt worden. Außerdem habe sie ein Klappmesser dabeigehabt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung fanden Ermittler weitere 200 Gramm Kokain. Gegen die 39-Jährige wurde Haftbefehl wegen Drogenhandels erlassen.