Drogenfund

Kiloweise Drogen im Auto – Haftbefehl gegen 39-Jährige

Vier Kilo Kokain, ein Kilo Morphium und ein Klappmesser griffbereit: Eine Autofahrerin gerät bei Heidelberg in eine Verkehrskontrolle. Gegen sie wird Haftbefehl erlassen.

Die Frau transportierte kiloweise Drogen in ihrem Auto. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Frau transportierte kiloweise Drogen in ihrem Auto. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der Autobahn 6 bei Heidelberg ist eine 39 Jahre alte Frau mit rund vier Kilo Kokain und einem Kilo Morphium in ihrem Auto erwischt worden. Außerdem habe sie ein Klappmesser dabeigehabt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung fanden Ermittler weitere 200 Gramm Kokain. Gegen die 39-Jährige wurde Haftbefehl wegen Drogenhandels erlassen.

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