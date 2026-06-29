Kind bei Unfall vor Freibad schwer verletzt

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein zehnjähriges Mädchen ist vor einem Freibad in Sindelfingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind zusammen mit einem Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen wurde angefahren, weil die Sicht der 75-jährigen Fahrerin wegen geparkter Fahrzeuge eingeschränkt gewesen sei. Das Kind sei den Angaben zufolge überraschend hinter einem Auto auf die Straße gerannt. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 75-Jährige erlitt einen Schock, blieb jedoch anders als das Kind unverletzt.