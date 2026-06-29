Verkehrsunfall

Kind bei Unfall vor Freibad schwer verletzt

Vor einem Freibad in Sindelfingen wird ein Kind von einem Auto erfasst. Ein Rettungshubschrauber bringt das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Wie konnte der Unfall passieren?

Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein zehnjähriges Mädchen ist vor einem Freibad in Sindelfingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind zusammen mit einem Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. 

Das Mädchen wurde angefahren, weil die Sicht der 75-jährigen Fahrerin wegen geparkter Fahrzeuge eingeschränkt gewesen sei. Das Kind sei den Angaben zufolge überraschend hinter einem Auto auf die Straße gerannt. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 75-Jährige erlitt einen Schock, blieb jedoch anders als das Kind unverletzt.

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