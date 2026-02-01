Notfälle

Kind bricht auf See ein – Passanten hören Hilferufe

Ein 13-Jähriger bricht auf einem zugefrorenen See ein. Wie Passanten und die Feuerwehr gemeinsam eine Rettung möglich machten. Mehrere Kilometer weiter brechen Jugendliche auf einem anderen See ein.

Der Notruf wurde gewählt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Vöhringen/Augbsurg (dpa) - Ein 13-Jähriger ist auf einem zugefrorenen Badesee im Landkreis Neu-Ulm eingebrochen. Der Junge sei trotz des Tauwetters auf das Eis gegangen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er eingebrochen, in das kalte Wasser gefallen und habe sich nicht mehr selbst aus dem Eis retten können. Seine Hilferufe wurden glücklicherweise von Passanten gehört. Kurz darauf wurde der 13-Jährige von der Feuerwehr aus dem See in Vöhringen gerettet. Unterkühlt wurde er in ein Krankenhaus gefahren.

Etliche Kilometer weiter sind in Augsburg zwei 14-Jährige auf einem See eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Jugendlichen trotz eines Betretungsverbots auf die Eisfläche gegangen. Sie hätten sich selbst retten können, waren jedoch unterkühlt, hieß es weiter. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die beiden wird wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.

