Jugendliche brechen in zwei Weinheimer Schulen ein

Am Montag, 30. Dezember musste die Polizei in Weinheim gleich zu zwei Einbrüchen in Schulen ausrücken. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde kurz vor 20 Uhr ein Alarm in der Friedrich-Realschule ausgelöst. Zusammen mit dem Hausmeister betraten die Polizeibeamten das Schulgelände. In der Turnhalle trafen die Beamten dann vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren an. Die Jugendlichen konnten widerstandslos festgenommen werden und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Eltern überstellt.