Kind starb bei Unwetter - Staatsanwaltschaft eingeschaltet
Blitz, Sturm und Regen: Ein Unwetter trifft den Südwesten des Landes - und es hat tragische Folgen. Die genauen Umstände werden noch untersucht.
Klettgau (dpa) - Bei dem jüngsten Unwetter im Südwesten ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Kind ums Leben gekommen. Im östlichen Bezirk des Landkreises Waldshut an der Grenze zur Schweiz sei zudem eine erwachsene Person schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. «Die näheren Umstände werden derzeit untersucht», ergänzte er.
Am vergangenen Freitag war ein schweres Unwetter über die Region hinweggefegt. Nach Angaben des «Südkurier», der zuvor berichtet hatte, ereignete sich der Vorfall mit dem Kind in der Gemeinde Klettgau (Kreis Waldshut).