Kind stürzt aus drittem Stock - Schwere Verletzungen

Rödermark (dpa/lhe) - Ein dreijähriger Junge ist in Rödermark aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Bei ihm seien in einer Klinik unter anderem eine Beckenfraktur sowie Prellungen diagnostiziert worden, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Er war am Wochenende im Stadtteil Urberach aus einem offenen Fenster gefallen und in einem Busch gelandet.