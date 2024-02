Kleiner Junge fällt aus Fenster: Lebensgefahr

Bad Orb (dpa/lhe) - Ein kleines Kind ist am Montagvormittag in Bad Orb aus einem Fenster gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der zweijährige Junge sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Offenbach mit. Nach den ersten Erkenntnissen war das Kind aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen. Wie es zu dem Unglück gekommen war, muss noch ermittelt werden.