Neunjährige stürzt in Schule aus Fenster - Lebensgefahr

Bad Orb (dpa/lhe) - Ein neunjähriges Mädchen ist in einer Schule in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) aus einem Fenster gefallen und hat sich lebensbedrohlich verletzt. Die Schülerin sei am Vormittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Aktuell gehen die Beamten von einem Unfall aus. Noch seien die genauen Umstände weitgehend unklar.