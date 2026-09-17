Kind überrollt Bruder mit Radlader - Bürgermeister entsetzt
Ein Achtjähriger fährt einen Radlader auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ostalbkreis. Dabei übersieht er seinen einjährigen Bruder. Was die Gemeinde sagt - und wie es dem Kind geht.
Ruppertshofen (dpa/lsw) - Nachdem ein Achtjähriger auf einem landwirtschaftlichen Anwesen seinen kleinen Bruder mit einem Radlader überrollt hat, zeigt sich der Bürgermeister der Gemeinde entsetzt. «Es ist ein furchtbarer Unfall. Das nimmt einen sehr, sehr stark mit», sagte der Bürgermeister von Ruppertshofen, Peter Kühnl (parteilos), dem SWR. Der Schock in der 2.000-Einwohner-Gemeinde sitze tief.
Er bat demnach darum, die Familie zunächst in Ruhe zu lassen. «Wenn wir sie dann unterstützen können, werden wir das sicherlich tun.» Laut Polizei war das Kind am Mittwoch noch im Krankenhaus, es habe aber keine Lebensgefahr bestanden.
Vater beobachtete Unfall
Den Angaben nach sprang der einjährige Junge bei dem Vorfall am Dienstagabend zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor. Der Achtjährige habe seinen Bruder dann mit dem Radlader überrollt. Der Vater der beiden arbeitete laut Polizei in der Nähe und beobachtete den Unfall. Das schwer verletzte Kleinkind sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.
Bei dem Radlader handelte es sich laut Polizei um einen «Mini-Radlader» mit einer Masse von rund 1,5 Tonnen. In der Landwirtschaft komme es häufig vor, dass bereits Jugendliche Maschinen führen und dies auch dürften, sagte der Polizeisprecher. Aber dass ein Achtjähriger am Steuer sitze, sei ungewöhnlich.
Die Polizei ermittelt zu dem Unfall. Die Informationen werden an die Staatsanwaltschaft übergeben, die auch prüfen werde, ob es eine Mitschuld der Eltern gibt.