Kind vermeintlich mit Klebeband gefesselt - Fahndung
Ein Einsatz der Polizei mit Hubschrauber: Die Fahndung nach einem Auto mit einem angeblich gefesselten Kind endet überraschend.
Sankt Johann (dpa/lsw) - Ein vermeintlich mit Klebeband gefesseltes Kind in einem Auto hat einen Großeinsatz der Polizei in Sankt Johann (Kreis Reutlingen) ausgelöst. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, weil sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts von einem schnell ausparkenden Auto gefährdet worden sein soll. Dabei habe sie zwei Kinder im Fahrzeug gesehen – eines sei wohl mit Klebeband gefesselt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Wagen fuhr davon.
Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Neben zahlreichen Streifenwagen war auch ein Hubschrauber beteiligt. Die Beamten fanden das beschriebene Auto, in dem mehrere Kinder saßen. Wie sich herausstellte, hätten sich die Kinder untereinander nur einen Scherz erlaubt. Zu Straftaten war es nicht gekommen.