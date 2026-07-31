Kind vermeintlich mit Klebeband gefesselt - Fahndung

Sankt Johann (dpa/lsw) - Ein vermeintlich mit Klebeband gefesseltes Kind in einem Auto hat einen Großeinsatz der Polizei in Sankt Johann (Kreis Reutlingen) ausgelöst. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, weil sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts von einem schnell ausparkenden Auto gefährdet worden sein soll. Dabei habe sie zwei Kinder im Fahrzeug gesehen – eines sei wohl mit Klebeband gefesselt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Wagen fuhr davon.