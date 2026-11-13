Kind versteckt Nadel in Halloween-Süßigkeit selbst
Nach Halloween häuften sich die Meldungen über präparierte Süßigkeiten. In Ettenheim führten die Ermittlungen gegen Unbekannt zu einem überraschenden Geständnis.
Ettenheim (dpa/lsw) - Schrauben, Nadeln und Metallstücke: In den Tagen nach Halloween wurden zahlreiche Fälle präparierter Süßigkeiten gemeldet. In einem Fall in Ettenheim (Ortenaukreis) hat ein Kind nun zugegeben, die Nadel in ein Kaubonbon gesteckt zu haben. Zunächst war wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt ermittelt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Anhörung räumte das Kind den wahren Grund schließlich ein. Strafrechtliche Folgen wird es nicht haben - das Kind ist nicht strafmündig.
Bundesweit hatten sich nach Halloween Meldungen über präparierter Süßigkeiten gehäuft. Ob dahinter tatsächlich mehr Taten stehen oder etwa ein Phänomen sozialer Medien, war danach unklar. Zuletzt hatte sich aber in mehreren Fällen später herausgestellt, dass Kinder ihre Süßigkeiten selbst manipuliert hatten.