Kind versteckt Nadel in Halloween-Süßigkeit selbst

Ettenheim (dpa/lsw) - Schrauben, Nadeln und Metallstücke: In den Tagen nach Halloween wurden zahlreiche Fälle präparierter Süßigkeiten gemeldet. In einem Fall in Ettenheim (Ortenaukreis) hat ein Kind nun zugegeben, die Nadel in ein Kaubonbon gesteckt zu haben. Zunächst war wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt ermittelt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Anhörung räumte das Kind den wahren Grund schließlich ein. Strafrechtliche Folgen wird es nicht haben - das Kind ist nicht strafmündig.