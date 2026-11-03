Nadeln in Süßigkeiten - weitere Fälle im Südwesten
Ein Mädchen macht einen gefährlichen Fund in seiner Halloween-Ausbeute: In einem Marshmallow steckt eine Nadel. Eine Mutter macht im Enzkreis eine ähnliche Entdeckung. Es sind nicht die ersten Fälle.
Schorndorf/Illingen (dpa/lsw) - Nach mehreren Fällen mit manipulierten Halloween-Süßigkeiten im Südwesten sind jetzt zwei weitere Vorfälle bekanntgeworden. Ein neunjähriges Mädchen entdeckte demnach in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) eine Nadel in einem Marshmallow, wie die Polizei mitteilte. Das Kind war am 31. Oktober mit seinem Vater unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Zwei Tage später entdeckte es beim Öffnen einer Packung die kleine Nadel. Das Mädchen blieb unverletzt. Woher die Süßigkeit stammt, ist noch nicht geklärt.
Eine Mutter fand nach Halloween überdies in Illingen (Enzkreis) ebenfalls eine Nadel in einem Schokoriegel. Diese war laut Polizei dem Anschein nach von außen in die Verpackung eingeschoben.
Nach Halloween sind in zahlreichen Bundesländern Nadeln, Nägel und andere Metallgegenstände in gesammelten Süßigkeiten entdeckt worden. In Baden-Württemberg fanden Kinder und Eltern etwa in den Landkreisen Esslingen und Heilbronn sowie im Rhein-Neckar-Kreis Nadeln und andere Fremdkörper in Süßigkeiten.