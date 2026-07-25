Mit Feuerzeug

Kind zündet Hecke an - Flammen greifen auch auf Haus über

Ein Kind zieht mit einem Feuerzeug durch die Gegend, wenig später brennt eine Hecke - und die Polizei sucht nach dem jungen Brandstifter.

Mit neun Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Mit neun Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Zwölfjähriger hat mit einem Feuerzeug in Reutlingen an einer Hecke gezündelt - und so auch Teile eines nahen Hauses in Brand gesteckt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Hecke bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem waren bereits mehrere Fenster des Wohnhauses durch die Hitze geborsten und das Dach in Brand geraten.

Schon kurz nach dem Brand kam die Polizei durch Zeugen auf den Jungen als Brandstifter. Mehrere Menschen hatten beobachtet, wie er ein Feuerzeug an die trockene Hecke hielt, die sofort in Brand geriet. Die Polizei klingelte deshalb schon kurz darauf am Haus der Eltern - auch der Junge war zu Hause und gab die Zündelei demnach schnell zu. Nach Polizeiangaben soll er insgesamt einen Schaden von 40.000 Euro verursacht haben. 

Der Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen komplett auf das Haus übergriffen. Mit 40 Leuten und neun Fahrzeugen waren die Einsatzkräfte dafür vor Ort. Das Haus ist laut einem Polizeisprecher weiter bewohnbar. Neben dem Gebäude und der Hecke war auch noch eine nahegelegene Anzeigetafel einer Tankstelle in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

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