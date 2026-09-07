Gefährlicher Eingriff

Kinder legen Steine auf Gleise – Polizei ermittelt

Mehr als 30 Steine lagen auf den Schienen – Zeugen alarmierten die Polizei. Wie gefährlich war die Aktion wirklich und wie geht es jetzt für Eltern und Kinder weiter?

Zwei Kinder haben über 30 Steine auf die Gleise gelegt. Die Bundespolizei warnt vor großen Gefahren durch solche Aktionen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Zwei Kinder haben über 30 Steine auf die Gleise gelegt. Die Bundespolizei warnt vor großen Gefahren durch solche Aktionen. (Symbolbild)

Kuchen (dpa/lsw) - Zwei Kinder haben Steine auf die Gleise der Bahnstrecke bei Kuchen (Kreis Göppingen) gelegt. Mindestens drei Züge überfuhren die Steine und schleuderten sie gegen ein geparktes Auto, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten die sechs und zehn Jahre alten Jungen dabei beobachtet.

Eine Streife traf die Kinder an den Gleisen an. Dort lagen mehr als 30 weitere Steine auf den Schienen. Die Strecke wurde kurz gesperrt, um die Steine zu entfernen. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein, das nach Angaben der Staatsanwaltschaft eingestellt werde, sobald feststehe, dass nur Kinder unter 14 Jahren beteiligt waren. Sie sind strafunmündig. Die Bundespolizei will die Kinder und ihre Eltern zudem zu einem Präventionsgespräch einladen.

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Steine oder andere Gegenstände auf Gleise zu legen, sei kein harmloser Streich, warnte die Bundespolizei. Züge könnten beschädigt und Menschen in Gefahr gebracht werden.

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