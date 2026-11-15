Polizei hat Verdacht

Kinder und Erwachsene erleiden Hautreizung nach Martinsfeuer

Mehrere Familien nehmen an einem Martinsumzug teil. Über Nacht entwickeln unter anderem mehrere Kinder gesundheitliche Beschwerden. Was weiß die Polizei zur Ursache?

Die Betroffenen erlitten laut Polizei Atemwegsreizungen. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Betroffenen erlitten laut Polizei Atemwegsreizungen. (Symbolbild)

Obershausen (dpa/lhe) - Mehrere Kinder und ein Erwachsener haben im Landkreis Limburg-Weilburg nach einem Lagerfeuer bei einem Martinsumzug Hautreizungen erlitten. Im Laufe des Samstags meldeten sich demnach mehrere Familien bei den Beamten, teilte die Polizeidirektion Limburg-Weilburg mit.

Demnach klagten sie nach dem Besuch eines Martinsfeuers in Obershausen über leichte Verletzungen in Form von Hautreizungen, die über die Nacht hinweg und im späteren Tagesverlauf entstanden seien, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten verbrannte Pflanzenteile im Lagerfeuer die Ursache für die Gesundheitsbeschwerden sein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

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