Kinderpornografie

Kinderpornografie verbreitet? Anklage gegen 44-Jährigen

Ihm wird Verbreitung und Konsum von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern zur Last gelegt. Das Cybercrime-Zentrum erhebt Anklage. Der Beschuldigte hat bereits eine einschlägige Vorgeschichte.

Anklage wegen Verbreitung von Kinderpornografie gegen einschlägig vorbestraften Mann. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Anklage wegen Verbreitung von Kinderpornografie gegen einschlägig vorbestraften Mann. (Archivbild)

Karlsruhe/Offenburg (dpa/lsw) - Er saß wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits mehrere Jahre in Haft - nun gibt es neue Vorwürfe gegen einen 44 Jahre alten Mann. Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg (CCZ) erhob Anklage gegen ihn wegen der Verbreitung und des Konsums von kinder- und jugendpornografischen Inhalten. 

Der einschlägig vorbestrafte Mann aus dem Ortenaukreis soll Angaben der Ermittlungsbehörden zufolge seit Ende September vergangenen Jahres in mehreren Fällen Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen über ein Online-Portal an andere Nutzer verschickt und zudem solche Inhalte im Netz auch abgerufen haben. Den Angaben zufolge wurde er im Juli dieses Jahres festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. 

Über die Anklage muss nun das Amtsgericht Offenburg entscheiden. Anfang 2023 war der 44-Jährige vom Landgericht Offenburg unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Seit Juli 2025 war er wieder auf freiem Fuß, bevor ein Jahr später wegen der neuen Vorwürfe erneut festgenommen wurde.

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