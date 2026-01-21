Kinoförderung in Hessen
Wie unterstützt Hessen seine Kinos? Neben Fördermitteln gibt es dotierte Preise für besonders gute Programme.
Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen gibt es die «Kinoinvestitionsförderung» des Landes über die Hessen Film und Medien GmbH. Laut Kulturministerium stehen jährlich 500.000 Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet eine Fachjury. Besonders gute Jahresfilmprogramme werden mit dem «Kinoprogrammpreis» belohnt - und damit Kinos finanziell in ihrer Programmarbeit unterstützt. Die Preisgelder wurden nach Angaben des Kulturministeriums 2025 von 150.000 Euro auf 215.000 Euro erhöht. Zudem gibt es in Hessen seit 2016 einen «Preis für nachhaltiges Kino» mit einer Dotierung von 10.000 Euro.