Bild
Freizeit

Kinoförderung in Hessen

Wie unterstützt Hessen seine Kinos? Neben Fördermitteln gibt es dotierte Preise für besonders gute Programme.

Beim «Kinoprogrammpreis» locken 215.000 Euro Preisgeld. Foto: Andrea Löbbecke/dpa
Beim «Kinoprogrammpreis» locken 215.000 Euro Preisgeld.

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen gibt es die «Kinoinvestitionsförderung» des Landes über die Hessen Film und Medien GmbH. Laut Kulturministerium stehen jährlich 500.000 Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet eine Fachjury. Besonders gute Jahresfilmprogramme werden mit dem «Kinoprogrammpreis» belohnt - und damit Kinos finanziell in ihrer Programmarbeit unterstützt. Die Preisgelder wurden nach Angaben des Kulturministeriums 2025 von 150.000 Euro auf 215.000 Euro erhöht. Zudem gibt es in Hessen seit 2016 einen «Preis für nachhaltiges Kino» mit einer Dotierung von 10.000 Euro.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zahl der Kinos in Hessen ist leicht rückläufig
Freizeit

Zahl der Kinos in Hessen ist leicht rückläufig

In Hessen gibt es weniger Kinos als noch vor zehn Jahren. Neben Streamingdiensten setzen steigende Kosten vor allem den kleinen Häusern zu. Warum dem Land die Zukunft der Kinos am Herzen liegt.

vor 26 Minuten

Filmfestival Max Ophüls Preis gestartet
Saarbrücken

Filmfestival Max Ophüls Preis gestartet

Es gilt als Sprungbrett für die deutschsprachigen Film-Talente: das Festival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Mit der Politsatire «Muxmäuschenstillˣ» von Jan Henrik Stahlberg wurde es jetzt eröffnet.

20.01.2025

KI schreibt Drehbuch - Kino zeigt Film nicht
Künstliche Intelligenz

KI schreibt Drehbuch - Kino zeigt Film nicht

Ein Film über einen Filmemacher, der merkt, dass Künstliche Intelligenz besser ist als er - damit will ein Schweizer Drehbuchautor eine Debatte anstoßen. Die Kontroverse kommt schneller als gedacht.

20.06.2024

Theodor-W.-Adorno-Preis an Philosophin Seyla Benhabib
Literatur

Theodor-W.-Adorno-Preis an Philosophin Seyla Benhabib

06.06.2024

Kultur

Film- und Kinobüro skeptisch trotz Kino-Boom in Hessen

31.08.2023