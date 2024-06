Theodor-W.-Adorno-Preis an Philosophin Seyla Benhabib

Frankfurt/Main (dpa) - Die US-amerikanische Philosophin Seyla Benhabib erhält den Theodor-W.-Adorno-Preis 2024. Die Politikwissenschaftlerin sei eine der international bedeutendsten Denkerinnen in der Tradition der Kritischen Theorie, teilte die Stadt am Donnerstag zur Begründung mit. Das von ihr entwickelte diskursethische Instrumentarium dient dazu, Gegensätze zu überwinden.

Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre von der Stadt Frankfurt am Main zum Gedenken an den Philosophen Theodor W. Adorno vergeben und dient der Förderung und Anerkennung hervorragender Leistungen in den Bereichen Philosophie, Musik, Theater und Film.