Zahl der Kinos in Hessen ist leicht rückläufig
In Hessen gibt es weniger Kinos als noch vor zehn Jahren. Neben Streamingdiensten setzen steigende Kosten vor allem den kleinen Häusern zu. Warum dem Land die Zukunft der Kinos am Herzen liegt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Kinos ist in Hessen leicht gesunken. Seit 2014 wurden bis zum vergangenen Jahr landesweit 15 Kinos geschlossen, wie das Kulturministerium auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Matthias Büger mitteilte. Der letzte Vorhang fiel unter anderem in den Löwen Lichtspielen in Reichelsheim im Odenwald, im Kuki in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis und im Walhalla in Wiesbaden. Da es auch Neueröffnungen gegeben habe, sei die Gesamtzahl in dem Zeitraum von 109 auf 100 gesunken.
Von den Schließungen waren laut Ministerium 13 Kommunen betroffen, darunter sechs mit weniger als 20.000 Einwohnern. «Veränderte Seh- und Mediengewohnheiten sowie steigende Kostenbelastungen stellen für viele Kinos eine erhebliche Herausforderung dar», bilanzierte das Ministerium. «Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, die Kinoförderung für alle Kinos, insbesondere im ländlichen Raum, zu stärken.» Im vergangenen Jahr gab es in 66 Orten in Hessen ein Kino - zehn Jahre zuvor waren es noch 71 Kommunen gewesen.