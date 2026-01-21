Zahl der Kinos in Hessen ist leicht rückläufig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Kinos ist in Hessen leicht gesunken. Seit 2014 wurden bis zum vergangenen Jahr landesweit 15 Kinos geschlossen, wie das Kulturministerium auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Matthias Büger mitteilte. Der letzte Vorhang fiel unter anderem in den Löwen Lichtspielen in Reichelsheim im Odenwald, im Kuki in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis und im Walhalla in Wiesbaden. Da es auch Neueröffnungen gegeben habe, sei die Gesamtzahl in dem Zeitraum von 109 auf 100 gesunken.