Kiste mit Sprengstoff in altem Haus entdeckt
In Dietzhölztal ist bei Sanierungsarbeiten eine Kiste mit altem Sprengstoff gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst führte eine kontrollierte Sprengung durch.
Dietzhölztal/Gießen (dpa/lhe) - In Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis ist bei Sanierungsarbeiten in einem alten Haus eine Kiste mit altem Sprengstoff entdeckt worden. Der Fund sei am Freitag im Ortsteil Rittershausen gemacht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) berichtet.
Senderangaben zufolge habe die Polizei auf der Kiste den Aufdruck einer Chemiefirma festgestellt, die in den 1920er Jahren Sprengstoff produzierte.
Weil der Sprengstoff als zu gefährlich für einen Abtransport eingeschätzt worden sei, hätten Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes (KMRD) das Material am Abend in der Nähe auf einem Feld am Ortsausgang kontrolliert gesprengt, erklärte die Polizeisprecherin. Die Sprengung sei reibungslos verlaufen. Eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen.