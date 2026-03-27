Unfälle

Kleinbus kollidiert mit Auto - Ein Toter

Nach einem Zusammenstoß bei Altlußheim sind mehrere Personen eingeklemmt und schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Kliniken. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Kliniken. (Symbolbild)

Altlußheim (dpa/lsw) - Ein 71-Jähriger ist bei einem Frontalcrash auf der B39 bei Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr mit einem Kleinbus und Anhänger aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. 

Seine Beifahrerin sowie die Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt. Mehrere Personen waren eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr befreit. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Kliniken.

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