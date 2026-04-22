Zeuge setzt Notruf ab

Kleinbus rollt los – Frau wird eingeklemmt und stirbt

Ein kurzer Halt auf einem Feldweg in einem Wald wird für eine 69-Jährige zur tödlichen Falle. Ihr Wagen klemmt sie ein.

Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Burladingen (dpa/lsw) - Eine Frau ist in einem Wald in Burladingen (Zollernalbkreis) von ihrem eigenen Kleinbus eingeklemmt worden und gestorben. Die Frau hielt laut Polizei am Vormittag auf einem Feldweg und stieg aus. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und rollte gegen einen Baum. Die 69-Jährige wurde dabei zwischen der Beifahrertür und dem Fahrgastraum eingeklemmt. Ein Zeuge entdeckte die eingeklemmte Frau und alarmierte den Rettungsdienst. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

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