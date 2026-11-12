Milliardenprojekt Tiefbahnhof

Kleine Abkürzung bei Stuttgart 21: Schalterhalle öffnet

Die Große Schalterhalle am Stuttgarter Hauptbahnhof öffnet nach Sperrung wieder. Wer zu den Gleisen will, muss aber weiterhin einen langen Umweg nehmen – und auf eine direkte Verbindung noch warten.

Deutsche Bahn meldet ersten Erfolg bei Renovierung des Bonatzbaus. (Handout) Foto: -/Deutsche Bahn/dpa
Deutsche Bahn meldet ersten Erfolg bei Renovierung des Bonatzbaus. (Handout)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem langen Weg zur Fertigstellung des Milliarden-Projekts Stuttgart 21 meldet die Deutsche Bahn einen kleinen Fortschritt: Am Stuttgarter Hauptbahnhof wird die seit Frühjahr 2025 gesperrte Große Schalterhalle am Freitag wieder geöffnet. Dadurch verkürzt sich der Weg von U- und S-Bahn zum Fernverkehr um einige Meter. Um zu den Gleisen zu kommen muss aber weiterhin der «Fernwanderweg» genutzt werden.

Von Ende 2027 an profitieren Reisende von deutlich kürzeren Wegen dank einer direkten Verbindung zwischen Innenstadt und altem Kopfbahnhof. Dann soll es durch den sanierten Bonatzbau über das Dach des künftigen Hauptbahnhofs gehen. 2028 sollen die Läden und Serviceeinrichtungen in dem historischen Empfangsgebäude wieder öffnen.

Der im Bau befindliche Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt soll nach Angaben vom Sommer erst 2031 ans Netz gehen und damit fünf Jahre später als zuletzt geplant. Das hat auch Folgen für die Kosten. Diese erhöhen sich laut Bahn um weitere drei Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Von Ende 2030 an will die Bahn den neuen Fernbahnhof am Flughafen in Betrieb nehmen. Die Verlängerung der S-Bahn-Stammstrecke mit der neuen Haltestelle Mittnachtstraße soll 2032 angefahren werden. Als letzter Baustein soll dann im Jahr 2033 der neue Pfaffensteigtunnel eröffnet werden, durch den die Gäubahn aus Richtung Zürich an den neuen Hauptbahnhof angebunden wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgart 21 - Neuer Fußweg soll «Fernwanderweg» ersetzen
Milliardenprojekt Tiefbahnhof

Stuttgart 21 - Neuer Fußweg soll «Fernwanderweg» ersetzen

Der provisorische Weg zwischen Stuttgarts Innenstadt und den Gleisen gilt manchen als «Fernwanderweg». Ab Ende 2027 soll ein anderer Weg durch den Bonatzbau und über das neue Bahnhofsdach führen.

23.10.2026

Zug entgleist im Stuttgarter Hauptbahnhof bei Rangierfahrt
Aus Gleis gesprungen

Zug entgleist im Stuttgarter Hauptbahnhof bei Rangierfahrt

Stuttgarts Kopfbahnhof muss wegen der Hängepartie um Stuttgart 21 noch Jahre in Betrieb bleiben. Ein entgleister Zug blockierte nun einige Gleise. Mehrere Stunden gab es Einschränkungen.

10.07.2026

Weiter Warten auf Stuttgart 21: Bahn verschiebt Eröffnung
Start erst 2031

Weiter Warten auf Stuttgart 21: Bahn verschiebt Eröffnung

Die Menschen in Stuttgart sind es bereits gewohnt: Immer wieder wird die Fertigstellung des neuen Tiefbahnhofs verschoben. Woran es diesmal hakt - und was das für die Fahrgäste bedeutet.

24.06.2026

Stuttgart-21-Start soll teilweise auf 2027 verschoben werden
Neuer Bahnhof

Stuttgart-21-Start soll teilweise auf 2027 verschoben werden

Immer wieder wurde der Start des Megaprojekts in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verschoben. Nun sollen ab Dezember 2026 Züge im neuen Tiefbahnhof halten - allerdings nicht alle.

18.07.2025

Das bedeutet der Teilstart von Stuttgart 21 für Fahrgäste
Megaprojekt S21

Das bedeutet der Teilstart von Stuttgart 21 für Fahrgäste

Erneute Verzögerungen: Ein Teil des Regionalverkehrs wird auch 2027 noch in den alten Stuttgarter Kopfbahnhof fahren. Zudem sind mehrere Sperrungen geplant. Was heißt das für Pendler?

18.07.2025