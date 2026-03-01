Notfall

Kleinflugzeug fliegt bei Landung in Bahn-Oberleitung

Beim Landeanflug fliegt ein Pilot mit seinem Kleinflugzeug in eine Oberleitung. Das hat Folgen.

Der Pilot konnte danach noch landen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Pilot konnte danach noch landen. (Symbolbild)

Egelsbach (dpa/lhe) - Ein Kleinflugzeug ist bei der Landung auf dem Flugplatz Egelsbach in eine Oberleitung der S-Bahn geflogen. Der Pilot habe beim Landeanflug am Samstagnachmittag wohl die Oberleitung der S-Bahn übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte «hessenschau.de» darüber berichtet. 

Das Flugzeug habe danach noch regulär gelandet werden können. Die Polizei habe den Bereich abgesperrt, sagte er. Nach Angaben der Bahn habe der Vorfall zwischenzeitlich Auswirkungen auf die S-Bahn gehabt. Diese seien aber alle wieder behoben, hieß es am Sonntagmittag.

