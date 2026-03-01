Kleinflugzeug fliegt bei Landung in Bahn-Oberleitung
Beim Landeanflug fliegt ein Pilot mit seinem Kleinflugzeug in eine Oberleitung. Das hat Folgen.
Egelsbach (dpa/lhe) - Ein Kleinflugzeug ist bei der Landung auf dem Flugplatz Egelsbach in eine Oberleitung der S-Bahn geflogen. Der Pilot habe beim Landeanflug am Samstagnachmittag wohl die Oberleitung der S-Bahn übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte «hessenschau.de» darüber berichtet.
Das Flugzeug habe danach noch regulär gelandet werden können. Die Polizei habe den Bereich abgesperrt, sagte er. Nach Angaben der Bahn habe der Vorfall zwischenzeitlich Auswirkungen auf die S-Bahn gehabt. Diese seien aber alle wieder behoben, hieß es am Sonntagmittag.