Pilot bei missglückter Landung schwer verletzt

Gelnhausen (dpa) - Bei einem missglückten Landeanflug auf den Flugplatz von Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist der Pilot eines Kleinflugzeugs am Sonntag schwer verletzt worden. Der 67-Jährige, der zuvor in Mainz gestartet war, habe sich unter anderem Verletzungen an den Beinen zugezogen und sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. In der Maschine habe sich lediglich der Pilot befunden.