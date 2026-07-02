Vor der Postfiliale

Kleinkind mit Schlüssel im Auto eingeschlossen

Ein kurzer Schockmoment: Ein einjähriges Mädchen sitzt plötzlich allein im verriegelten Auto. Die Tante kommt zur Rettung.

Die Polizei wird von der besorgten Mutter alarmiert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei wird von der besorgten Mutter alarmiert. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Ein einjähriges Mädchen ist in Rastatt in einem Auto eingeschlossen worden. Die Mutter habe vor einer Postfiliale geparkt und beim Aussteigen den Schlüssel im Innenraum vergessen, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem sie die Fahrertür geschlossen habe, habe sich das Auto selbst verriegelt. 

Weil die Frau keinen Ersatzschlüssel zur Hand hatte, rief sie die Polizei. Außerdem informierte sie ihre Schwägerin, die einen Zweitschlüssel holte und diesen kurz nach dem Eintreffen der Beamten zum Einsatzort brachte. 

Damit konnte das Kind aus dem Auto befreit werden. Das kleine Mädchen blieb während des gesamten Einsatzes am Mittwoch wohlauf.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bensheim: Einbrecher stehlen Bargeld und Schlüssel aus Freizeitzentrum
Einbruch

Bensheim: Einbrecher stehlen Bargeld und Schlüssel aus Freizeitzentrum

Unbekannte sind in ein Freizeitzentrum in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen und haben Bargeld sowie Ersatzschlüssel gestohlen.

27.02.2026

Weinheimer Postfiliale wird angeblich wegen schlechter Google-Bewertung geschlossen
Einzelhandel

Weinheimer Postfiliale wird angeblich wegen schlechter Google-Bewertung geschlossen

Bald hat jeder sein Päckchen selbst zu Tragen - denn der Inhaber der Post Partner-Filiale in der Luisenstraße 4 muss den Betrieb einstellen. Was schlechte Google-Bewertungen damit zu tun haben.

05.02.2026

Einjähriges Kind schließt sich im Auto ein - Polizei hilft
Kinder

Einjähriges Kind schließt sich im Auto ein - Polizei hilft

Mit einem ungewöhnlichen Notfall meldet sich eine Mutter bei der Polizei: Ihr kleiner Sohn habe sich im Auto eingeschlossen und komme nicht mehr an den Schlüssel.

14.07.2025

Handwerker retten Baby bei Sonne aus Auto
Notfall in Nürtingen

Handwerker retten Baby bei Sonne aus Auto

Den Schlüssel im Auto vergessen, die Türen verriegeln sich – und ein kleiner Junge sitzt plötzlich eingeschlossen im Wagen, der in der Sonne steht. Zufällig anwesende Handwerker zögern nicht lange.

31.05.2025

Mädchen in abgestelltem Bus eingeschlossen
Polizei

Mädchen in abgestelltem Bus eingeschlossen

Ein Mädchen will nach Hause fahren - und kann den Schulbus nicht mehr verlassen. Aber die Geschichte aus Rottenburg geht gut aus.

19.02.2025