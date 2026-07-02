Kleinkind mit Schlüssel im Auto eingeschlossen
Ein kurzer Schockmoment: Ein einjähriges Mädchen sitzt plötzlich allein im verriegelten Auto. Die Tante kommt zur Rettung.
Rastatt (dpa/lsw) - Ein einjähriges Mädchen ist in Rastatt in einem Auto eingeschlossen worden. Die Mutter habe vor einer Postfiliale geparkt und beim Aussteigen den Schlüssel im Innenraum vergessen, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem sie die Fahrertür geschlossen habe, habe sich das Auto selbst verriegelt.
Weil die Frau keinen Ersatzschlüssel zur Hand hatte, rief sie die Polizei. Außerdem informierte sie ihre Schwägerin, die einen Zweitschlüssel holte und diesen kurz nach dem Eintreffen der Beamten zum Einsatzort brachte.
Damit konnte das Kind aus dem Auto befreit werden. Das kleine Mädchen blieb während des gesamten Einsatzes am Mittwoch wohlauf.