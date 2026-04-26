Frau schwer verletzt

Kletterunfall: 29-Jährige stürzt auf Felsvorsprung

Eine junge Frau verliert beim Klettern den Halt und stürzt in die Tiefe. Einsatzkräfte der Bergwacht retten die 29-Jährige.

Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild)

Heubach (dpa/lsw) - Beim Klettern an der Burgruine Rosenstein im Ostalbkreis ist eine 29-Jährige sieben Meter tief auf einen Felsvorsprung gestürzt. Einsatzkräfte der Bergwacht retteten die Frau nach dem Sturz, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

Laut Polizei war die 29-Jährige mit einer Klettergruppe unterwegs. Sie habe den Halt verloren, sagte der Sprecher.

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