Kletterunfall: 29-Jährige stürzt auf Felsvorsprung

Heubach (dpa/lsw) - Beim Klettern an der Burgruine Rosenstein im Ostalbkreis ist eine 29-Jährige sieben Meter tief auf einen Felsvorsprung gestürzt. Einsatzkräfte der Bergwacht retteten die Frau nach dem Sturz, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei Hubschrauber waren im Einsatz.