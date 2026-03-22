Kletterunfall

Mann stürzt beim Klettern drei Meter in die Tiefe

Tragischer Unfall im Schwarzwald: Beim Klettern verletzt sich ein Mann schwer. Die Rettung wird für die Einsatzkräfte zur Herausforderung.

Mit einem Rettungshubschrauber des ADAC konnte der verletzte Kletterer geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Mit einem Rettungshubschrauber des ADAC konnte der verletzte Kletterer geborgen werden. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Kletterer ist bei Baden-Baden aus drei Metern Höhe abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Feuerwehr war die Absturzstelle im Klettergebiet der Battertfelsen für die Rettungskräfte nur schwierig zugänglich und der Einsatz technisch sehr aufwendig. 

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Ein Lotse konnte zunächst nur Ersthelfer zu dem verletzten 50-Jährigen führen. Der Notarzt erreichte den Absturzort per Hubschrauber. Mit Hilfe einer Rettungswinde konnte der Kletterer schließlich ins Krankenhaus geflogen werden. Die Gründe für den Unfall waren bislang nicht bekannt. 

Die Battertfelsen gelten als das bedeutendste Klettergebiet des Schwarzwaldes.

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