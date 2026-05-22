Unfall im Oberen Donautal

Kletterer stürzt am Schaufelsen ab und stirbt

Bei einem Kletterunfall an einem Felsen in der Nähe von Beuron ist ein 58-Jähriger tödlich verunglückt. Die Polizei prüft, wie es zu dem Absturz kam.

Obwohl der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber kam, starb der 58-Jährige noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Obwohl der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber kam, starb der 58-Jährige noch am Unfallort. (Symbolbild)

Beuron (dpa/lsw) - An einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist ein Kletterer abgestürzt und ums Leben gekommen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der 58-Jährige alleine in der Wand unterwegs, als er am Donnerstagabend aus bislang nicht geklärter Ursache aus größerer Höhe zu Boden fiel. Wie der Mann genau gesichert war, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden. Der Schaufelsen gilt als beliebtes Klettergebiet im Oberen Donautal.

Andere Kletterer hörten den Sturz und riefen die Rettungskräfte, die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort in der Nähe eines Ortsteils von Beuron ausrückten. Trotz der Bemühungen von Feuerwehr, Bergwacht und einem Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber kam, starb der 58-Jährige noch am Unfallort. Die Ermittlungen dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann stürzt beim Klettern drei Meter in die Tiefe
Kletterunfall

Mann stürzt beim Klettern drei Meter in die Tiefe

Tragischer Unfall im Schwarzwald: Beim Klettern verletzt sich ein Mann schwer. Die Rettung wird für die Einsatzkräfte zur Herausforderung.

22.03.2026

Kletterer stürzt ab – Rettung per Hubschrauber
Bei Baden-Baden

Kletterer stürzt ab – Rettung per Hubschrauber

Ein Kletterer stürzt am Battertfelsen mehrere Meter in die Tiefe. Für seine Rettung muss ein Hubschrauber ausrücken.

05.03.2026

Allgäuer Alpen: Viernheimerin stirbt bei Absturz im Schattenberggrat
Tödlicher Bergunfall

Allgäuer Alpen: Viernheimerin stirbt bei Absturz im Schattenberggrat

Bei einer Bergtour am Schattenberggrat in den Allgäuer Alpen ist eine 51-jährige Frau aus Viernheim tödlich verunglückt.

03.09.2025

Motorradfahrer tödlich verunglückt - Sperrung auf A3
Langer Stau

Motorradfahrer tödlich verunglückt - Sperrung auf A3

Auf der Autobahn 3 stirbt ein Motorradfahrer nach einem Sturz. Pendler müssen in der Nacht mit langen Wartezeiten rechnen.

02.07.2025

Sicherungsseil reißt - 26-Jähriger stirbt beim Klettern
Rotenfelsmassiv

Sicherungsseil reißt - 26-Jähriger stirbt beim Klettern

Der Rotenfels ist das höchste Felsmassiv Deutschlands jenseits der Alpen. Für Kletterer ist es ein beliebtes Ziel. Jetzt ist ein Mann dort tödlich verunglückt.

17.08.2024