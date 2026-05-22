Kletterer stürzt am Schaufelsen ab und stirbt

Beuron (dpa/lsw) - An einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist ein Kletterer abgestürzt und ums Leben gekommen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der 58-Jährige alleine in der Wand unterwegs, als er am Donnerstagabend aus bislang nicht geklärter Ursache aus größerer Höhe zu Boden fiel. Wie der Mann genau gesichert war, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden. Der Schaufelsen gilt als beliebtes Klettergebiet im Oberen Donautal.