Kliniken: Hoher Krankenstand aber keine Versorgungsengpässe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Krankenhäuser in Hessen leiden unter einem dauerhaft hohen Krankenstand. Der Anteil der Mitarbeiter, die wegen Krankheit nicht zur Arbeit kämen, habe sich im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie fast verdoppelt, sagte der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Auch andere Kliniken teilten diese Erfahrung.

Abgesehen davon sei die Lage in den Kliniken in diesem Winter «nicht schwieriger als in anderen Jahren». Die Versorgung kranker Kinder gelinge besser als im vergangenen Winter. Damals musste das Universitätsklinikum wegen überlasteter Kinderärzte und Kinderkliniken zahlreiche Notzuweisungen versorgen.