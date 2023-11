DAK: Auffällig hoher Krankenstand im Spätsommer in Hessen

Als Ursachen für den erneut hohen Krankenstand nannte die Krankenkasse Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie einen erneuten Anstieg bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. «Die Nachwirkungen der Pandemie, die Unsicherheit in Deutschland durch die vielen Krisen in der Welt: Das alles belastet die Psyche der Menschen zunehmend», sagte die Landeschefin der DAK-Gesundheit in Hessen, Britta Dalhoff. «Dazu kommt, dass viele Branchen durch Personalmangel unter besonderem Druck stehen.» Sie warnte vor einem Teufelskreis in Zeiten von erhöhtem Krankenstand bei steigendem Personalmangel.