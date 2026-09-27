Knapp 100 Promotionen ohne Universität in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seit zehn Jahren kann man in Hessen nicht nur an Universitäten promovieren, sondern auch an sogenannten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Knapp 100 Promotionsverfahren wurden nach Angaben des Wissenschaftsministeriums seither erfolgreich abgeschlossen.

«Das hessische HAW-Promotionsrecht ist ein Erfolgsmodell», sagte Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) bei einer Podiumsdiskussion anlässlich des Jubiläums. Mittlerweile seien viele andere Bundesländer dem hessischen Vorbild gefolgt.

Hessen war 2016 das erste Bundesland, das den ehemaligen Fachhochschulen (FH) ein eigenes Promotionsrecht verlieh. Schon zuvor war es möglich, nach dem Studium an einer HAW einen Doktortitel zu erwerben - allerdings nur in Zusammenarbeit mit einer Universität.

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