Fußball-Bundesliga

Köln belohnt sich in Stuttgart nicht - «Das nervt»

Der 1. FC Köln kann beim VfB auf ein Remis hoffen, steht am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Das sorgt für Frust, bereitet aber keine Sorgen. Die nächste Chance gegen ein Topteam wartet.

Für Torwart Marvin Schwäbe ist die nächste Niederlage eine Ernüchterung. Foto: Harry Langer/dpa
Für Torwart Marvin Schwäbe ist die nächste Niederlage eine Ernüchterung.

Stuttgart (dpa) - Für Kölns Torhüter Marvin Schwäbe ist die Niederlage beim VfB Stuttgart «absolut ernüchternd». Beim Europa-League-Teilnehmer hatten die Kölner auf ein Unentschieden hoffen dürfen. Spät glich Ragnar Ache (79. Minute) den 0:1-Rückstand aus, am Ende verloren die Gäste aber doch noch mit 1:3 (0:1). 

«Wir stehen wieder nach einem ordentlichen Spiel ohne Punkte da. Das nervt uns», bilanzierte Schwäbes Teamkollege Jan Thielmann. Sorgen bereite ihm das aber nicht. «Wir sind trotzdem guter Dinge», sagte Thielmann. «Wenn man schlecht spielt und nicht punktet, müsste man sich Sorgen machen. Aber wir spielen gut und punkten nicht. Die Basis stimmt.»

Schwäbe frustriert: Remis wäre «Gold wert gewesen»

Die Chance, sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga wenigstens ein kleines Stück weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen, war aber dahin. «Da wäre der Punkt schon Gold wert gewesen», meinte Schwäbe. Doch nach dem Ausgleich sei sein Team «ein Stück weit zu passiv» geworden, haderte der Torhüter.

Erst am vergangenen Wochenende hatte der FC mit 1:2 gegen RB Leipzig den Kürzeren gezogen. Trainer Lukas Kwasniok fühlte sich angesichts der Ergebnisse gegen die Topteams an den Spielfilm erinnert, in dem immer wieder dasselbe durchlebt wird. «Täglich grüßt das Samstag-abendliche Murmeltier», fasste der Coach zusammen. «Mehr als ordentliche Leistung gegen einen Topgegner und am Ende stehst du leider mit leeren Händen da.»

Nächste Herausforderung gegen ein Bundesliga-Topteam wartet

Gegen keins der Teams auf den Europa-Pokal-Rängen der Tabelle konnten die Kölner in dieser Saison bisher einen Punkt mitnehmen - mit einer Ausnahme. Anfang Oktober siegte der Aufsteiger mit 1:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim, die als Tabellen-Dritter ihre Ansprüche auf die Champions League zunehmend festigt. 

Am kommenden Samstag empfängt der 1. FC Köln die TSG. Es wäre eine Überraschung, würde der FC seine Bilanz aufpolieren.

