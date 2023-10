Körbel kritisiert DFB-Team: «Nie mit mir machen lassen»

«Genauso hätten wir beim Thema mit der Binde Flagge zeigen müssen. Irgendwas hätte ich gemacht oder wäre vielleicht abgereist. Die Außendarstellung war für mich eine riesige Enttäuschung, das verüble ich auch vielen Funktionären: dass man versucht hat, sich durchzumogeln, indem man halt ein bisschen was macht, statt geradlinig für unsere Werte einzustehen», prangerte Körbel an. «Entweder fahren wir eine Linie oder wir lassen es.» Körbel bestritt 602 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt und führt damit die Liste der Rekordspiele in Deutschlands höchster Spielklasse an.