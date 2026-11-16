Kollision an B3: 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt
An der Ausfahrt der Bundesstraße 3 kollidieren ein Auto und ein Motorroller. Ein Mensch wird lebensgefährlich verletzt. Der aktuelle Stand der Ermittlungen.
Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 32-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bereich um die Unfallstelle wegen der Rettungs- und Abschlepparbeiten zunächst voll gesperrt.
Das betrifft die Ausfahrt Wiesloch-West in Richtung Karlsruhe und einen angrenzenden Straßenabschnitt. Auch der öffentliche Nahverkehr sei betroffen.
Den Angaben zufolge wollte eine 21-jährige Autofahrerin von einer Ausfahrt der Bundesstraße 3 abbiegen und kollidierte dabei mit dem 32-jährigen Motorrollerfahrer. Die 21-Jährige blieb unverletzt, hieß es. Der genaue Unfallhergang sowie die Ursache seien Gegenstand der Unfallaufnahme
und der weiteren Ermittlungen.