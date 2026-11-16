Unfall an Bundesstraße 3

Kollision an B3: 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt

An der Ausfahrt der Bundesstraße 3 kollidieren ein Auto und ein Motorroller. Ein Mensch wird lebensgefährlich verletzt. Der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 32-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bereich um die Unfallstelle wegen der Rettungs- und Abschlepparbeiten zunächst voll gesperrt. 

Das betrifft die Ausfahrt Wiesloch-West in Richtung Karlsruhe und einen angrenzenden Straßenabschnitt. Auch der öffentliche Nahverkehr sei betroffen.

Den Angaben zufolge wollte eine 21-jährige Autofahrerin von einer Ausfahrt der Bundesstraße 3 abbiegen und kollidierte dabei mit dem 32-jährigen Motorrollerfahrer. Die 21-Jährige blieb unverletzt, hieß es. Der genaue Unfallhergang sowie die Ursache seien Gegenstand der Unfallaufnahme
und der weiteren Ermittlungen.

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