Kollision in Kurve – Motorradfahrer schwer verletzt
Auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis stoßen ein Auto und ein Motorrad frontal in einer Kurve zusammen. Der Motorradfahrer kommt schwer verletzt in eine Klinik.
Schriesheim (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist im Rhein-Neckar-Kreis ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Unfallstelle zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld wurde in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten in einer Kurve. Ein Rettungshubschrauber rückte an, kam aber nicht zum Einsatz. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam und ob der Autofahrer verletzt wurde, ist bisher unklar. Die Strecke bleibt für die Unfallaufnahme gesperrt. Wie lang die Sperrung andauert, ist noch offen.