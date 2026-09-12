Fahrbahn gesperrt

Kollision in Kurve – Motorradfahrer schwer verletzt

Auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis stoßen ein Auto und ein Motorrad frontal in einer Kurve zusammen. Der Motorradfahrer kommt schwer verletzt in eine Klinik.

Nach einem Unfall ist die Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Unfall ist die Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild)

Schriesheim (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist im Rhein-Neckar-Kreis ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Unfallstelle zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld wurde in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. 

Die beiden Fahrzeuge kollidierten in einer Kurve. Ein Rettungshubschrauber rückte an, kam aber nicht zum Einsatz. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam und ob der Autofahrer verletzt wurde, ist bisher unklar. Die Strecke bleibt für die Unfallaufnahme gesperrt. Wie lang die Sperrung andauert, ist noch offen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer bei Zusammenstoß in Kurve schwer verletzt
Unfälle

Motorradfahrer bei Zusammenstoß in Kurve schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver in einer Kurve kollidieren ein Auto und ein Motorrad. Ein Mann wird schwer verletzt, ein weiterer stürzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

11.05.2026

Motorradfahrer prallt gegen Weidezaun - schwer verletzt
Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Weidezaun - schwer verletzt

Ein 17-Jähriger kommt mit seinem kleinen Motorrad von einer Landstraße ab. Das hat fatale Folgen.

22.04.2026

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß
Rhein-Neckar-Kreis

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Auf einer Landstraße bei Leimen verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stößt frontal mit einem Auto zusammen.

02.03.2026

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve
Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve

Tödlicher Unfall im Taunus: Ein 26-Jähriger kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

07.08.2025

Verkehr

Drei schwere Motorrad-Unfälle im Rhein-Neckar-Kreis: Toter

Motorradfahren ist gefährlich - das wurde noch vor Beginn der Zweirad-Saison wieder klar. Gleich drei schwere Unfälle ereigneten sich im Rhein-Neckar-Kreis. Einer endete tödlich.

30.03.2023