Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Weidezaun - schwer verletzt

Ein 17-Jähriger kommt mit seinem kleinen Motorrad von einer Landstraße ab. Das hat fatale Folgen.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Lenzkirch (dpa/lsw) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lenzkirch im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald schwer verletzt worden. Der junge Fahrer verlor am Dienstagabend in einer Kurve die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad prallte gegen einen Weidezaun und der Fahrer stürzte. 

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der genaue Unfallhergang und die Ursache werden ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt
Unfälle

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt

Eine Kurve wird einem 48-Jährigen zum Verhängnis. Er verliert die Kontrolle über sein Motorrad - mit Folgen.

21.09.2025

18-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum - schwer verletzt
Unfall

18-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum - schwer verletzt

Auf einer Landstraße gerät ein Motorrad plötzlich ins Schleudern. Der junge Fahrer kommt von der Straße ab - und verletzt sich schwer.

03.06.2025

Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt
Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Richtung Steinau unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle.

27.04.2025

Motorradfahrer stirbt bei Unfall
Verkehr

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer verliert im Landkreis Waldeck-Frankenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen eine Schutzplanke. Er stirbt an der Unfallstelle.

09.07.2024

Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt
Verkehr

Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer verliert nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem entgegenkommenden Motorrad.

08.07.2024