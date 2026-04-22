Motorradfahrer prallt gegen Weidezaun - schwer verletzt

Lenzkirch (dpa/lsw) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lenzkirch im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald schwer verletzt worden. Der junge Fahrer verlor am Dienstagabend in einer Kurve die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad prallte gegen einen Weidezaun und der Fahrer stürzte.