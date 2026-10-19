Ausbruch endet tödlich

Kollision mit Rindern: 21-Jährige verletzt, zwei Tiere tot

Nach dem Zusammenstoß bei Alfdorf wird eine Straße zwei Stunden lang gesperrt. Rund zehn Rinder sind ausgebrochen - und noch nicht alle sind wieder eingefangen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Die Polizei sperrt die Straße. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sperrt die Straße. (Symbolbild)

Alfdorf (dpa/lsw) - Eine 21-Jährige ist mit ihrem Auto bei Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) mit zwei Rindern zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wurde die Frau dabei leicht verletzt, ein Tier starb infolge des Unfalls.

Demnach liefen der 21-Jährigen am Sonntag plötzlich die zwei freilaufenden Rinder vors Auto. Die Tiere seien offenbar kurz vorher von einer Weide ausgebrochen. Nach dem folgenden Zusammenstoß kam die 21-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Rind starb, das zweite Tier musste schwer verletzt vor Ort von seinem Leid erlöst werden, wie es hieß. Das Auto wurde den Angaben zufolge abgeschleppt. Die Straße sei rund zwei Stunden lang gesperrt gewesen.

Weitere Rinder ausgebüxt

Den Angaben nach sind noch etwa zehn weitere Rinder von der Weide ausgebrochen und im Gemeindebereich unterwegs. Bislang hätten nicht alle Rinder wieder eingefangen werden können. Die Polizei bittet daher Verkehrsteilnehmer zur besonderen Vorsicht in diesem Bereich.

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