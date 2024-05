Bei neuem Wohnraum auf andere angewiesen

CDU

In Hemsbach fehlt viel bezahlbarer Wohnraum. Die angesprochenen Flächen befinden sich jedoch, außer dem Wiesensee, in privater Hand. Für die Flächen am Wiesensee gibt es einen gültigen Bebauungsplan und es wurde versucht, die Grundstücke per Auktion an den Markt zu bringen. Dies wurde bewusst so entschieden, um den maximalen Ertrag aus den Liegenschaften zu gewinnen. Leider fiel die Auktion gerade in die wirtschaftliche Phase, in der die Zinsen wieder massiv am Steigen waren, und somit wurden nicht alle Grundstücke verkauft. Denkbar wäre jedoch, ebendiese Grundstücke an junge Familien zu verkaufen, und das dann nicht zum höchstmöglichen Preis. Wenn wir aber ehrlich sind, sind die übrigen Grundstücke eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Flächen wie das Gelände der FDT oder Beltz bieten das Potenzial einer Nachverdichtung, welches wirklich einen Unterschied machen kann. Sehr zu unserem Verdruss sind die Interessen der verhandelnden Parteien so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Während die private Seite natürlich nach dem maximalen Profit schaut, versucht die Stadt die Interessen der Einwohner und der Verwaltung durchzusetzen. Immerhin darf man auch nicht vergessen, was eine Bebauung mit Wohngebiet auf diesen Flächen für Folgen hat – wir reden von Familien mit Kindern, welche nach Hemsbach ziehen, welche einen Kindergarten – und/oder einen Schulplatz benötigen. Dies muss dann aber auch wieder vonseiten der Stadt finanziert werden. Es ist also verständlich, dass die Stadt nicht allen Wünschen der Investoren nachgeben kann, denn das wäre für Hemsbach nicht nachhaltig. Dennoch gehören auch hier für uns Kompromisse auf den Tisch und eben eine Bebauung attraktiv zu machen. Es müssen alle Seiten bereit sein, ein wenig nachzugeben, und dies gelingt nur über eine gute Kommunikation.