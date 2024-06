Wer soll die Wohnungen bauen und wie viele sind geplant?

In der zweiten Ausgabe unserer fünfteiligen Serie zur Gemeinderatswahl in Hemsbach am 9. Juni, konzentrieren wir uns auf die drängende Wohnraumproblematik.

Die Zahl der Betreuungsplätze in Kitas und Tagespflege in Hemsbach ist knapp. Jetzt wird über den Bau eines neuen Kindergartens nachgedacht.

Wann könnten die ersten Wohnungen bezugsfähig sein?

Was ist der nächste Schritt nach dem Planverfahren?

Der nächste Schritt ist der Abriss des Gebäudes der Uhlandschule im kommenden Jahr. An sich habe die Familienheim schon früher loslegen wollen, sagte Professor Dr. Thomas Glatte, Vorstandsvorsitzender der Familienheim. Man habe aber erst einmal dem Wunsch der Stadt Hemsbach entsprochen, für ein weiteres Jahr bis Juni 2025 die ukrainischen Flüchtlinge in der ehemaligen Uhlandschule zu belassen.

Welche Besonderheiten gibt es bei diesem Bebauungsplan?

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung kann in einem beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wobei bestimmte Prüfungen und Beteiligungen entfallen können. Dennoch will die Stadt Hemsbach Bürger und Bürgerinnen sowie Behörden frühzeitig beteiligen.

Wie wird das neue Wohngebäude in Hemsbach aussehen?

Was passiert bis 2025 mit der ehemaligen Uhlandschule?

Warum hat die Familienheim den Bau auf dem Seeweg-Grundstück verschoben?

Das Grundstück der Uhlandschule hatte die Familienheim vor einigen Jahren zusammen mit einem Areal am Seeweg von der Stadt erworben. Auf dem Seeweg-Grundstück wollte die Familienheim eigentlich bereits im vergangenen Jahr mit dem Bau dreier Mehrfamilienhäuser beginnen. Dort sollten hochwertigere Wohnungen in Premiumlage am See entstehen. Der Plan wurde aber zunächst hintenan gestellt. Hohe Baupreise und hohe Zinsen haben der Baubranche bekanntlich hart zugesetzt. Aktuell sei weder eine eigene Vermarktung der Wohnungen noch ein Investorenmodell erfolgversprechend, sagte Glatte. Er gab sich jedoch optimistisch, dass die Baubranche wieder auf die Füße kommt.