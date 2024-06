Die Familienheim Rhein-Neckar hat jetzt bei der Stadtverwaltung beantragt, einen Bebauungsplan für den Bereich der früheren Uhlandschule in Hemsbach aufzustellen. Dort will die Genossenschaft 114 Wohnungen errichten, 60 Prozent davon sollen über das Landesprogramm „Preisgünstigen Wohnen“ abgewickelt werden, sprich Mieten haben, die unterhalb des Marktpreises liegen.

Aktuell sind ukrainische Flüchtlinge in der Uhlandschule untergebracht. Die Stadt hat den Mietvertrag gerade um ein Jahr verlängert, weil sie aktuell nicht weiß, wo sie die Menschen sonst unterbringen soll. In den nächsten ein bis zwei Jahren könnte es dann aber zum Schwur kommen. Dann nämlich, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt an der Stettiner Straße schaffen soll und den der Gemeinderat auf seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag mit großer Wahrscheinlichkeit aufstellen wird.