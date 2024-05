Gemeinderatswahl in Laudenbach: Standpunkte und Ziele im Vergleich

Für die Gemeinderatswahl am 9. Juni möchte die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten wieder einen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Am besten gelingt dies erfahrungsgemäß beim direkten Vergleich der Standpunkte und Ziele der Parteien und Wählervereinigungen. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie wollen wir unseren Lesern diesen direkten Vergleich ermöglichen.

Im ersten Teil fragen wir die im Laudenbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen: „Die Gemeinde hat viele Projekte vor der Brust: unter anderem die Neugestaltung des Schillerplatzes, die Sanierung des Feuerwehrgebäudes, die Sanierung der Bergstraßenhalle. Halten Sie dies alles in der nächsten Wahlperiode für finanzierbar? Welche Projekte sind für Sie am wichtigsten?“ Hier die Stellungnahmen:

CDU

Die CDU-Fraktion setzt sich schon seit langer Zeit dafür ein, dass die Gemeinde angesichts der begrenzten Haushaltsmittel Prioritäten setzen muss. Welche Projekte eine hohe Priorität haben, kann nach verschiedenen Kriterien entschieden werden. Kriterien sind Notwendigkeit einer Maßnahme, Finanzierbarkeit, Verfügbarkeit von Fördermitteln und vieles mehr. Von den genannten Projekten sehen wir die Sanierung des Feuerwehrhauses als notwendig an. Was genau gemacht wird und wann die Sanierung starten kann, muss noch geklärt werden. Die Bergstraßenhalle muss ebenfalls saniert werden. Ob beide Vorhaben in der nächsten Wahlperiode zu schaffen sind, hängt von der finanziellen Entwicklung der Gemeinde ab und davon, wie hoch letztlich die Baukosten sein werden. Wünschenswert wäre es natürlich. Für den Schillerplatz wurde im Architektenwettbewerb ein sehr attraktiver Entwurf ausgesucht. Die Umsetzung hat aber aus Sicht der CDU keine hohe Priorität. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes, die nun endlich umgesetzt wird, zurückgestellt und bei der Neugestaltung des Rathausumfelds eine stark verkleinerte Variante umgesetzt, um zunächst neue Kindergartenplätze zu schaffen, wozu die Gemeinde verpflichtet ist. Auch in der nächsten Wahlperiode kann es sein, dass sich Notwendigkeiten ergeben, das eine oder andere Projekt zu verschieben.